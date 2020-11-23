الإصابات بكورونا في السعودية تواصل انخفاضها

واصلت المملكة العربية السعودية تسجيل تراجع في عدد الإصابات بكورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 353 ألفا و489 حالة، منها 5 آلاف و877 حالة نشطة.
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قناة ليبيا
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