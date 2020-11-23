اتفاق مصري روسي على حل الأزمة الليبية

القاهرة 23 نوفمبر 2020 (وال) – التقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر، لبحث القضايا الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن اللقاء تناول بعض القضايا الخاصة بمواصلة تطوير التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه، بما في ذلك تنسيق النهج بشأن القضايا الإقليمية مع التركيز على حل الأزمات في ليبيا وسوريا.

وشددت الخارجية الروسية، على أن الطرفان أكد على ضرورة وجود حل سياسي للأزمة الليبية لعودة الأمن والاستقرار في البلاد، مشدين على ضرورة احترام مخرجات مؤتمر برلين والالتزام بوقف بقرار وقف إطلاق النار. (وال – القاهرة) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال