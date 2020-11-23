تأجيل محاكمة ساركوزي حتى الخميس المقبل

باريس 23 نوفمبر 2020 (وال) -أجلت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الاثنبن حتى يوم الخميس القادم، محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد في قضية “التنصت” إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، في أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيسا في فترة ما بعد الحرب، وتقرر التأجيل للحصول على رأي طبي بشأن القاضي السابق.

وأمرت المحكمة بالحصول على رأي طبي، عن الحالة الصحية للقاضي السابق جيلبير أزيبير البالغ 73 عاما، الذي تغيب عن الجلسة لأسباب طبية.

وكان قد حوكم قبل ساركوزي، الرئيس الراحل جاك شيراك، وحكم عليه في العام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي، لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.(وال باريس) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال