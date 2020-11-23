   نقابة المهن التمثيلية المصرية توقف الممثل محمد رمضان عن العمل لالتقاطه صورا مع فنانين ينتمون للكيان الصهيوني

القاهرة 24 نوفمبر 2020 (وال) -أعلنت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث في اجتماعها يوم أمس الاثنين، إيقاف الممثل محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا صحفيا مساء الأحد الماضي ،جاء فيه: “تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة، بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي، يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة، في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة، والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب”.

وتابع البيان: “ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية، تجاه مثل هذه التصرفات”.

وأضاف البيان: “المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية ، والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات، في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة”.(وال القاهرة) س خ.

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