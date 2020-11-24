البعثة الأممية: اجتماع البرلمانيين الليبيين تحت سقف واحد بالمغرب خطوة إيجابية

تونس 24 نوفمبر 2020 (وال) – رأت بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، أن اجتماع مجموعة متنوعة من النواب الليبيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد في مدينة طنجة المغربية، تعد خطوة إيجابية مرحب بها.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء: “إنه لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي والذي يبدأ اليوم في طنجة وتستضيفه المملكة المغربية”.

وأضافت البعثة الأممية “اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحبٌ بها”.

وتابعت “لطالما دعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحدة مجلس النواب، ونأمل أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021”. (وال – تونس) س س

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