أوغلو: الحل الوحيد في ليبيا هو ما “تقوله تركيا”

أنقرة 24 نوفمبر 2020 (وال) – زعم وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، أن “بلاده ترفض محاولات حبسها داخل سواحلها في الوقت الذي تمتلك فيه أطول شريط ساحلي شرقي المتوسط”، على حد قوله.

وادعى اغلو، في كلمة أدلى بها أمام البرلمان التركي، الثلاثاء، “أنه لا يمكن لأي مبادرة شرقي البحر المتوسط أن ترى النور، دون أن تكون تركيا وجمهورية قبرص التركية جزءا منها”، حسب قوله.

وفي الشأن الليبي، أكد تشاووش أوغلو على “أنّ الحل الوحيد في ليبيا، هو ما “تقوله تركيا منذ البداية وهو الحوار السياسي”، حسب قوله.

وشدد على أنّ “الروابط التركية الليبية متجذرة، وأن بلاده لا تملك إلا خيار المبادرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”، حسب قوله.

وادعى أن “تركيا حالت من انجرار ليبيا لمزيد من الحرب الداخلية، وذلك من خلال الدعم والاستشارة والتدريب لقوات حكومة الصخيرات المرفوضة”، حسب قوله. (وال – أنقرة) س س

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