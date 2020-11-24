ترشيح محمد بن زايد وبنيامين نتانياهو لجائزة نُوبل للسلام

دبلن 24 نوفمبر 2020 (وال)- رشّح اللورد دايفد ترمبل الحائز على جائزة نوبل للسلام، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين.

ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد رشّح اللورد ترمبل، الشيخ محمد بن زايد وبنيامين نتانياهو للجائزة في نسختها المقبلة.

وفاز ترمبل؛ الوزير الأول السابق لأيرلندا الشمالية، بالجائزة في عام 1998، لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في أيرلندا الشمالية.

ووفقا لقوانين الجائزة؛ فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.

ولاقت معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي، ترحيبًا واسعًا من السياسيين والمسؤولين من كافة أنحاء العالم، باعتبارها خطوة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. (وال- دبلن) ر ت

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