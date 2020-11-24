روسيا تؤكد على دور الجزائر البارز في حل الأزمة الليبية

الجزائر 24 نوفمبر 2020 (وال) -أكد سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيلييف، أن دور الجزائر “عنصر مهم” في المنطقة الإفريقية والمتوسطية، ومن الطبيعي أن تلعب دورا بارزا في حل الأزمة الليبية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي تصريح لإذاعة الجزائر الدولية اليوم الثلاثاء، أشار السفير الروسي إلى أن الجزائر مرتبطة “ارتباطا كليا ووثيقا بأمن ليبيا، نظرا للحدود المشتركة الممتدة بين البلدين، ولذلك من “الطبيعي أن تلعب الجزائر دورا له وزنه في دفع الأطراف الليبية إلى المفاوضات، والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف”.

ولفت الى أن الوضع العام في ليبيا “يتطور في الاتجاه الإيجابي، ونأمل خيرا في المسار السياسي” الذي ترعاه الأمم المتحدة، للدفع بالأطراف الليبية للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة التي يتخبط فيها هذا البلد منذ 2011.(وال الجزائر) س خ

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