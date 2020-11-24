اعتقال مشبوه بتهمة التخطيط لعملية إرهابية بالعاصمة التونسية

تونس 24 نوفمبر 2020 (وال) -اعتقلت القوات التونسية صباح اليوم الثلاثاء، مشبوها بإعداده لتنفيذ عملية إرهابية في تونس العاصمة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية.

وأكدت التحريات الأولية، أن الشخص الذي تم القبض عليه صباح اليوم بشارع الحبيب بورقيبة “مضطرب نفسيا”.

وقال رئيس مكتب الإعلام والاتصال، ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي “إن ما جاء على لسان هذا الشخص قبل إلقاء القبض عليه، يدفع إلى الاشتباه في قيامه بعملية إرهابية، وهو ما جعل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تفتح في شأنه بحثا على أساس أنه يعتزم القيام بعملية إرهابية، كإجراء استباقي”.

وأكد أن الأبحاث أثبتت عدم توفر أدلة مادية على جدية التخطيط للقيام بعملية إرهابية، كما كشفت الأبحاث أن المشتبه به يعاني من مرض نفسي، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال مستمرة لمزيد التحري وجمع البيانات.(وال تونس) س خ.

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