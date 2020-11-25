وزير الخارجية الروسي: جهود فخامة رئيس مجلس النواب حلّت جزءًا من الأزمة الليبية

موسكو 24 نوفمبر 2020 (وال) – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه كلما تمت التسوية في وقت مبكر للأزمة الليبية كلما ساهم ذلك في الإسراع باستئناف جميع مجالات التعاون بين ليبيا وروسيا، مشيدا بالتزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، فإن لافروف خلال كلمته الافتتاحية عبر لقائه فخامة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الذي وصل العاصمة الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، قال: “نجتمع اليوم في جو أكثر هدوءً من المرة السابقة”، مشيدا بجهوده التي أدت إلى إحداث الكثير من الأشياء الإيجابية في ليبيا وحولها.

وتابع لافروف: “هذا هو نهجنا منذ سنوات عديدة نتواصل بنشاط مع جميع ممثلي القوى السياسية الليبية وسنساعد في تنفيذ مبادراتكم وبلدنا لديها أيضا مصلحة عملية في استقرار ليبيا”.

وذكر لافروف خلال حديثه لفخامة المستشار عقيلة صالح أنه “كلما تمت التسوية في وقت مبكر وبدأت الحياة الطبيعية بعد انتهاء الإقتتال في وطنك، كلما أسرعنا في استئناف جميع مجالات التعاون الثنائي: الطاقة، والبنية التحتية للنقل، وبشكل عام، المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن تنفيذها لصالح شعوبنا”.

وأكد لافروف اهتمام موسكو باستئناف الاتصالات الأخرى، بما في ذلك البرلمانية المتبادلة بين الليبيين، مشيرا إلى أن زيارة فخامة رئيس مجلس النواب الليبي جاءت بناء على دعوة من مجلس الدوما في الاتحاد الروسي.

واختتم لافروف حديثه إلى فخامة رئيس مجلس النواب الليبي بالقول: “أعلم أنه سيكون لديك اجتماعات مع قيادتها آمل أن تكون زيارتك مفيدة من جميع النواحي سنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في هذا”. (وال – موسكو) س س

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