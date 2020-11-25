أردوغان لبوتين: لا بد من استمرار التعاون بيننا للحفاظ على وحدة ليبيا

أنقرة 25 نوفمبر 2020 (وال) – قالت وكالة “الأناضول” التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا، الثلاثاء، التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا وإقليم “قره باغ”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول.

وتناول الرئيسان خطوات من شأنها تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها زيادة حجم التجارة، فضلا عن التطورات في سوريا وليبيا، على حد وصف البيان.

وزعم أردوغان، خلال الاتصال، أن بلاده حريصه على وحدة الأراضي الأذربيجانية، وعدم السماح لأرمينيا بالتهرب من التزاماتها بموجب اتفاق “قره باغ” أو تعقيد جهود الحل الدائم في الإقليم.

وادعى أن إنهاء النزاع في سوريا يتطلب خطوات سريعة وملموسة، أسوة باتفاق “قره باغ”، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين تركيا وروسيا في إطار المحادثات السياسية والعسكرية الرامية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، على حد زعمه. (وال – أنقرة) س س

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