مصادر: المتهمين بسرقة الألماس يحملون الجنسية الليبية

واشنطن 25 نوفمبر 2020 (وال) – كشفت الشرطة الدولية “الأنتربول”، تفاصيل الشقيقين التوأمين، المتورطين في سرقة مقتنيات باهضة الثمن، من متحف جرين فاولت في قصر دريسدن الباروكي.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الأخوين المتورطان في سرقة مقتنيات ثمينة وباهضة الثمن، يحملون الجنسية الليبية.

وأوضحت الأنتربول، أنها تلقّت من السلطات الألمانية، إخطارات حمراء للأخوين “محمد وعبدالماجد رمّو”، وبيّنت أن التحريات الأمنية تعتقد أنهما جزء من شبكة عائلية إجرامية.

وأشارت الشرطة الدولية، إلى أن الأخوين، يبلغون من العمر 21 عاما، وقد نفّذوا عملية السرقة، وحرق متعمد، للحادثة التي تعود للخامس والعشرين من شهر نوفمبر العام الماضي، وأن ما تمت سرقته أكثر من 12 قطعة مرصعة بالألماس، تعود للقرن الثامن عشر. (وال – واشنطن) س س

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