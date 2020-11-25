“عندما يكون الابتلاء مصدرا للفضائل” كتاب جماعي جديد صدر بالمملكة المغربية 2020م

المغرب 25 نوفمبر 2020 (وال) صدر عن منشورات كلية متعددة التخصصات بجامعة محمد الأول، بالمملكة المغربية (كتاب جماعي) جديد بعنوان: عندما يكون الابتلاء مصدرا للفضائل، أي رهانات وأي تحديات التنمية لما بعد كورونا .

وهذا الكتاب من تأطير الدكتور: “مومن شيكار”، وقد شارك في هذا الكتاب نخبة متميزة من الكتاب بدولتي المغرب وليبيا .

ويتضمن الكتاب عددا من الأبحاث العلمية، تطرح عدة تساؤلات وافتراضات في مواجهة الأوبئة و رهانات التنمية لما بعد كورونا.

هذا وقد تناولت الدراسة الأولى النموذج التنموي الجديد بالمغرب للدكتور “مصطفى شكدالي” باحث في المعهد العالي الدولي بطنجة، والدراسة الثانية المسمى أزمة كورونا وخلخلة المسلمات بقلم الدكتور “عكاشة بلمصطفى”.

أما الدراسة الثالثة تتعلق بالتحول الكاسح، قراءة في بعض إفرازات أزمة الفيروس التاجي كوفيد 19 للكاتب المغربي الدكتور “يوسف عنتار”، والدراسة الرابعة موسومة بإطلالة على تاريخ الجوائح في العالم للدكتور المغربي “فريد أمعضشو”.

أما الدراسة السادسة بقلم الكاتب الليبي حسن المغربي مدير تحرير مجلة رؤى بشأن تاريخ الأوبئة في ليبيا

وتختم الكتاب دراسة الباحث المغربي المتخصص في علم الاجتماع الصحي الأستاذ “محمد بوالعيون” تحت عنوان:” محددات النمو الحضري وآثارها على البيئة الصحية “.( وال ـ المغرب ) ح م

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