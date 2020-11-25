تأجيل معرض «القاهرة الدولي للكتاب» بسبب تداعيات وباء كورونا

القاهرة 25 نوفمبر 2020 (وال) قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تأجيل المعرض هذا العام، ليصبح في 30 يونيو المقبل بدلاً من 30 يناير، نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت اللجنة ـ خلال اجتماعها ـ الذي عقدته يوم الإثنين بالقاهرة، برئاسة الدكتورة “إيناس عبدالدايم” وزيرة الثقافة المصرية، أنها ناقشت المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة.

وقالت اللجنة ـ في بيان لها ـ ، إنها ناقشت مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب، ما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وخصوصاً في فصل الشتاء، الأمر الذي قد يؤثر على المشاركات الخارجية في المعرض.

وقررت اللجنة زيادة أيام المعرض “4” أيام عن المعتاد، ليتواصل في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو؛ حرصاً من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره حدثاً ثقافياً دولياً بارزاً، وعلى خروجه بالصورة المشرفة الداعمة لصناعة النشر والكتاب.(وال ـ القاهرة ) ح م

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