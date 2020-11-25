بي بي سي تكشف عن قائمة أفضل امرأة ملهمة لعام 2020

لندن 25 نوفمبر 20202 (وال) -كشفت قناة بي بي سي، عن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم، لعام 2020 ، وتسلط “100 امرأة” هذا العام الضوء على أولئك الذين يقودون التغيير، ويحدثون فرقا خلال هذه الأوقات المضطربة، وقد جاء اختيار النساء من جميع قارات العالم، وتم اختيارمن بين الأسماء المئة، 11 اسما من البلدان العربية .

قائمة البي بي سي لأكثر 100 امرأة إلهاما في العام، هي عبارة عن سلسلة متعددة الأشكال تأسست عام 2013 ، وتتناول السلسلة دورالمرأة في القرن الحادي والعشرين، وتضمنت فعاليات في لندن والمكسيك.

بعد الكشف عن القائمة، يبدأ “موسم المرأة على قناة البي بي سي” الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ويتضمن بثًا وتقارير ومناقشات حول موضوع المرأة، حيث يتم تشجيع النساء من جميع أنحاء العالم على المشاركة عبر منصة تويتر، والتعليق على القائمة، وكذلك على المقابلات والمناقشات التي تلي إصدار القائمة.

وفي عام استثنائي – عندما قدم عدد لا يحصى من النساء حول العالم تضحيات لمساعدة الآخرين – ترك أول اسم في قائمة 100 امرأة فارغا كتقدير لجميع النساء.

وتم اختيار نساء صنعن عناوين الأخبار، أو كن جزءا من القصص المهمة، على مدار الأشهر الاثني عشرالماضية، وكذلك اللاتي كانت قصصهن مصدر إلهام، أو حققن شيئا مهما أو أحدثن تأثيرا في مجتمعاتهن بطرق قد لا تكون بالضرورة قد وصلت إلى منابر الأخبار، وبعد ذلك، قيمت مجموعات الأسماء تلك وفقا لموضوع هذا العام (النساء اللواتي قدن التغيير)، ومع الأخذ بالاعتبار موضوع التمثيل الإقليمي للنساء، إلى جانب مبدأ الحياد، من أجل اختيار القائمة النهائية.(وال لندن) س خ.

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