انفجار في أفغانستان يخلف 17 قتيلا وأكثر من 50 جريحا

كابول 25 نوفمبر 2020 (وال) -لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، حسب مصادر قناة “طلوع نيوز” الأفغانية .

ونقلت القناة عن مسؤولين محليين قولهم، إن الانفجارين وقعا في حوالي الساعة 4:30 من مساء أمس الثلاثاء، في أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان بالقرب من فندق محلي.

وأضافت القناة، أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة بما فيها حركة “طالبان” مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية، التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا، ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب. (وال كابول) س خ.

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