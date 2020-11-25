اقتراب الإصابات بفيروس كورونا إلى 60 مليون حالة على مستوى العالم

واشنطن 25 نوفمبر 2020 (وال) -أظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم اقترب من 59,8 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم .

كما أظهرت إحصائية الجامعة، التي تعتبر من أبرز المراجع في تتبع تفشي جائحة كورونا، أن عدد المتعافين يقترب من 38,3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و409 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.( وال واشنطن) س خ.

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