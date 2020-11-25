 الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية في مدينة موسكو

موسكو 25 نوفمبر 2020 (وال) -أحبط الأمن الروسي “هجمات إرهابية مزمعة” كان ينوي تنظيم داعش شنها في مدينة موسكو، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن الاتحادي تأكيده، اليوم الأربعاء، الكشف عن خلية متشددة وتفكيكها، كما تم اعتقال شخص خطط لتنفيذ هذه الهجمات وضبط قنبلة بدائية الصنع.

وأوضح الأمن في بيان، أن عناصره تمكنت من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة فلاديميرالمجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين.

وذكر البيان أنه “تم العثور في أماكن إقامة المتطرفين على عبوة ناسفة، إضافة إلى مواد أخرى ووثائق”، مشيرا إلى وجود معلومات تدل على أن الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الإرهابيين. (وال موسكو) س خ.

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