سيارة تحمل شعارات تصدم بوابة مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين 25 نوفمبر 2020 (وال) -اصطدمت سيارة كتب على جانبيها شعارات ضد العولمة ببوابة مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وأظهرت صور لرويترز من موقع الحادث، الشرطة وهي تتفقد السيارة عند البوابة, حيث كتب باللون الأبيض على جانبها الأيمن عبارة “أوقفوا سياسة العولمة”، و”اللعنة عليكم قتلة الأطفال وكبار السن”.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا، كما لم يتضح ما إذا كانت ميركل داخل المبنى. وحضرإلى مكان الحادث العشرات من رجال الشرطة وسيارة إطفاء، ونقل السائق الذي بدا أنه في منتصف العمر، على كرسي متحرك.

وقالت شرطة برلين على تويتر، “نتحقق مما إذا كان السائق قد تعمد القيادة باتجاه البوابة، ولقد لقد تم اعتقاله “. (وال برلين) س خ.

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