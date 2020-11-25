أردوغان: قائد عملية تفتيش السفينة التركية “يوناني” والواقعة مخالفة للقانون الدولي

أنقرة 25 نوفمبر 2020 (وال) – أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتراض العملية “إيريني” للسفينة التركية قبالة سواحل ليبيا، مُعتبرًا ذلك هجومًا على بلاده، ومُخالف لقانون البحار الدولي.

وذكر في كلمته خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، نقلتها صحيفة “haber global” التركية، أن السفينة التي تم اعتراضها قبالة ليبيا كانت تحمل مساعدات إنسانية ومواد غذائية، موضحًا أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي.

وبيّن أن قائد يوناني هو من قاد عملية تفتيش السفينة التركية في البحر المتوسط، مُستدركًا: “لدينا مقطع فيديو يظهر الاعتداء على السفينة التركية وطاقمها في البحر المتوسط، وسنقوم بإرساله إلى الجهات المعنية”. (وال – أنقرة) س س

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