مجلس الأمن التركي لعملية إيريني: لن نسمح بوجود ممر إرهابي على حدودنا

أنقرة 26 نوفمبر 2020 (وال) – وصف مجلس الأمن القومي التركي تفتيش جنود ألمان إحدى السفن التركية في البحر المتوسط في إطار عملية “إيريني” بأنه تدخل إحادي الجانب، حسب بيان للمجلس التركي.

وزعم المجلس التركي، أنه “لن يتم السماح أبدا بإنشاء ممر إرهابي في الحدود الجنوبية للبلاد”.

وواصل، أنه سيتخذ كامل الخطوات الضرورية في جميع المجالات ضد تفتيش السفينة التركية في إطار عملية “إيريني” في البحر المتوسط.

وقال: “نعتبر ما قامت به القوات المشاركة بعملية (إيريني)، تدخلا أحادي الجانب، ضد سفينة تركية. وأن الأمر يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف”. (وال – أنقرة) س س

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