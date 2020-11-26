الشرطة المالطية تُلقي القبض على لاعب كرة قدم سابق متورط في تهريب النفط الليبي

فاليتا 26 نوفمبر 2020 (وال) – استهدفت الشرطة المالطية، أثناء قيامها بعدد من المداهمات، يومي الإثنين والثلاثاء، لاعب كرة القدم السابق في المنتخب المالطي دارين ديبونو، وعدد من مساعديه المتورطين في عملية دولية لتهريب الوقود بالتعاون مع ميليشيات مسلحة في ليبيا.

وأوضحت صحيفة “تايمز” المالطية، في تقرير لها، أن ديبونو سبق اعتقاله في عام 2017م مع شريك له يدعى غوردون ديبونو والليبي فهمي بن خليفة الملقب بـ”ملك التهريب”، حيث يُشتبه في تورطهم في عصابة لتهريب الوقود بملايين اليورو لها صلات بالمافيا الإيطالية والجماعات المسلحة الليبية.

وذكرت الصحيفة المالطية، أن وحدة تحليل الاستخبارات المالية قامت بتغريم شركة “بالداتشينو”، التي كانت تقدم خدمات إلى إحدى الشركات المتورطة في ما يُعرف بعملية “النفط القذر” لتهريب الوقود، حيث كان من بين عملائها شركة “آى دي جا تريدنج” وهي شركة متورطة في حلقة تهريب الوقود الليبي بـ30 مليون يورو، ويسيطر عليها ديبونو وبن خليفة والمصري أحمد إبراهيم حسن عرفة.

ووفق التقرير المالطي، ففي عام 2018م، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على ديبونو ضمن ستة أفراد و24 كيانًا بسبب دورهم في عصابة لتهريب الوقود بقيمة 30 مليون يورو تمتد من ليبيا إلى إيطاليا.

وأفادت الصحيفة المالطية، أنه في أكتوبر الماضي أمر أحد القضاة بنك فاليتا، وهو من أكبر البنوك التجارية في مالطا، بالإفراج عن 296 ألف يورو من الأموال الخاصة بدارين ديبونو، التي جمدت بموجب العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن حكم بأنه لا يوجد في القانون ما يلزم المصارف المالطية بالانصياع لعقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. (وال – فاليتا) س س

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