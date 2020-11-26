الخارجية الأمريكية: استمرار وجود المرتزقة والمليشيات في ليبيا ينسف جهود السلام

وشانطن 26 نوفمبر 2020 (وال) – أوضح التقرير الربع سنوي لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، المقدم إلى الكونجرس، أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش في ليبيا لم يُنفّذا أي هجمات خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2020م.

وذكر التقرير، أن وضع التنظيمين الإرهابيين بات متدهورًا بشكل كبير ولا يشكلان حاليًا تهديدًا للولايات المتحدة، ولا يمثلان تهديدًا للمصالح الأمريكية في المنطقة.

ولفت التقرير إلى عقد اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خلال الفترة المذكورة، كما أشار إلى مشاركة الأطراف الليبية في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، لكنه حذر من وجود المرتزقة والمليشيات المحلية، ما يمكن أن ينسف الجهود الجارية لنزع السلاح والتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. (وال – واشنطن) س س

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