الخارجية الروسية: بوغدانوف والسفير المصري ناقشا الأوضاع الليبية

موسكو 26 نوفمبر 2020 (وال) – بحث السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر التطورات الليبية اليوم الخميس مع نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ميخائيل بوغدانوف استقبل السفير المصري بناء على طلبه.

وأضاف البيان: “ناقش الطرفان خلال المحادثة الخطوات العملية لتعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة في حل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأوضاع في ليبيا”. (وال – موسكو) س س

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