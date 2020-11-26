في تحدِ لـ “إيريني”.. تركيا ترسل 3 طائرات عسكرية إلى ليبيا

أنقرة 26 نوفمبر 2020 (وال) – أرسلت الحكومة التركية، اليوم الخميس، 3 طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا، ما يعد خرقًا لاتفاقيات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حسبما أفاد موقع “تركيا الآن”.

وهبطت إحدى الطائرات التركية الثلاثة في قاعدة الوطية الجوية، في غرب ليبيا، وبهذا تتحدى تركيا الأمم المتحدة، ومهمة إيريني التابعة لها، وفقًا لقناة العربية.

يأتي ذلك بعد أن رصدت مواقع تتبع حركة السفن في البحر المتوسط، يوم الأحد الماضي، سفينة تركية يُشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، دخلت إلى المنطقة التي تراقبها سفن الاتحاد الأوروبي المشارِكة في عملية إيريني، التي طلبت من تركيا تفتيشها، إلا أن حكومة أنقرة لم ترد على طلبها. (وال – أنقرة) س س

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