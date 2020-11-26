الأتراك يشتكون من “إيريني” و “فرنسا” لأمين حلف “الناتو”

أنقرة 26 نوفمبر 2020 (وال) – انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، محاولة ما وصفهم بـ”الحلفاء الأوروبيين” تفتيش سفينة تركية بالقرب من ليبيا.

وبحسب تقرير لوكالة “سبوتنيك”، قال أوغلو: “ناقشنا الاستعدادات لاجتماع وزراء الخارجية الأسبوع المقبل مع الناتو”، وشدد الوزير التركي على أن الصعود بقوة إلى السفينة التركية أمر غير مقبول.

وأوضح أنه تم، خلال المكالمة، تقييم التطورات الأخيرة في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط وأفغانستان، وناغورنو كاراباخ، بحسب التقرير.

ومن جهته شن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، هجومًا جديدًا على فرنسا، معُتبرًا أنها تحاول شرعنة وتبرير عملية “إيريني” الأوروبية التي تهدف إلى مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا؛ من خلال ربطها بعمليات حلف الناتو، إلا أنهم يرفضون مثل هذه المحاولات”، حسب زعمه.

وقال آكار، في تصريحات للصحفيين الأتراك، أوردتها وزارة الدفاع التركية، إن عملية إيريني غير قانونية ومتحيزة ومثيرة للجدل، وتنتهك بوضوح حرية الملاحة في البحر المتوسط”، حسب زعمه.

وحول واقعة تفتيش السفينة التركية التي كانت متجهة إلى مصراتة، قال: “نرى بوضوح أن الجميع تجنب تحمل المسؤولية، ويحاولون التستر على الحقائق وتشويهها، ويهربون لتجنب تحمل مسؤولية هذا الحادث، الذي ليس له أساس قانوني”، حسب زعمه. (وال – أنقرة) س س

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