مصر تستعد لإنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما

القاهرة 26 نوفمبر 2020 (وال) -تستعد وزارة الصحة المصرية إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما في البلاد على مرحلتين، بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويتم إنشاء المصنع على مرحلتين الأولى إنشاء مراكز لجمع البلازما، والمرحلة الثانية إنشاء مصنع لتصنيع البلازما بتكلفة 100 مليون دولار، وسيتم تجميع البلازما لهذا المصنع من خلال 12 مركزا بمحافظات الجمهورية، تابعا لوزارة الصحة والسكان المصرية، كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر.

ويستهدف المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث سيضم مقر تجميع البلازما 20 سريرا للتبرع، و20 ماكينة فصل بلازما، وستتولى الممرضات الإشراف على أسرة التبرع، وتشرف كل ممرضة على 4 أسرة، وتوفير مساعد لكل ممرضتين، بحيث يخضع مركز تجميع البلازما للمواصفات والمعايير الدولية لتصنيع البلازما.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه ببناء مصنع لمشتقات الدم، والاستفادة من الخبرات العالمية، فيما يخص تنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما في مصر، بما يسهم في امتلاك القدرة والتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى مصر.(وال القاهرة) س خ.

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