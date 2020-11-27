منظمة التعاون الإسلامي ترفض ربط الإرهاب بالإسلام

جدة 27 نوفمبر 2020 (وال) -شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة على رفض ربط الإرهاب بالإسلام.

وقال العثيمين، في كلمته بافتتاح الاجتماع الوزاري للمنظمة: “نشكر الإمارات على دورها في تعزير العمل الإسلامي المشترك، خلال رئاستها للدورة السابقة للمنظمة”.

وحذر من أن الإرهاب يشكل ظاهرة عابرة للحدود، وتستهدف الجميع بدون استثناء.

وأضاف: “ندين الخطاب المعادي للإسلام، ونرفض ربط الإرهاب بالإسلام”، مؤكدا أن حرية التعبيرلا تعني التجريح، أو المساس بالرموز الدينية”.

وفي معرض حديثه عن فيروس كورونا، قال العثيمين: “نلاحظ بقلق تداعيات الآثار الناجمة عن كورونا”، مشيدا بتدابيرالدول الأعضاء في مواجهة الجائحة”.(وال جدة) س خ.

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