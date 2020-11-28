بوريل: اعتراض إيريني لسفينة تركية متجهة إلى ليبيا جاء وفقا لقرار أممي

بروكسل 28 نوفمبر 2020 (وال) – قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن فرق عملية إيريني، المعنية بمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا عبر البحر المتوسط، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية التي تم اعتراضها الأحد الماضي.

وأكد بوريل في تصريحات صحفية، الجمعة، على أن فرق إيريني لم تستطع إنهاء عملية التفتيش وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضاً أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية.

وأوضح أن الوحدات التابعة لإيريني تصرفت بموجب القرار الأممي رقم “2292”، والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليتم بعدها إلى إرسال تقارير سرية، لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.

ويتعلق الأمر بقيام وحدة تابعة لعملية إيريني باعتراض سفينة ترفع العلم التركي متجهة إلى ليبيا للاشتباه بأن حمولتها تحتوي على مواد تنتهك الحظر الأممي. (وال – بروكسل) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال