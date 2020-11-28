 الإعلان عن الأفلام المشاركة في الدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم التراث

الرباط 28 نوفمبر 2020 (وال) -استقبلت لجنة المهرجان العربي لفيلم التراث، 50 فيلما من ثمانية دول عربية، في دورته الأولى، والتي تنظم تحت شعار “مستقبل الابداع والحفاظ على التراث”.

وتم اختيار 23 فيلما للمرورإلى التصفية النصف نهائية، وذلك بعد غلق أبواب المشاركة المحددة، بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، و تم الاعلان على الأفلام التي ستدخل المسابقة.

يترأس المهرجان الأستاذ نور الدين برابح من الجزائر، والدكتورإسلام عز العرب من مصر مديرا للمهرجان.

أما الأفلام المشاركة، فقد قدمت للجنة التحكيم، المتكونة من الدكتورعصمت يحي من مصر، رئيسا للجنة، والأعضاء الأستاذة رانية حداد من الأردن، الأستاذ فايق جرادة من فلسطين، الدكتور سمير فرج من مصر، الدكتور الحبيب الناصري من المغرب، الدكتور قتيبة الجنابي من العراق، الأستاذة جليلة العجبوني من تونس.

وبخصوص الجوائز، يقول رئيس المهرجان الأستاذ نورالدين برابح، ” أنها تتمثل في الدرع الذهبي للمركزالأول، والدرع الفضي للمركز الثاني، والدرع البرونزي للمركز الثالث، إلى جانب منح شهادات تقدير، و أيضا شهادات مشاركة لجميع المشاركين بأفلامهم في المهرجان، منوها إلى ان المهرجان يضم ندوات ثقافية أيضا في الاختصاص، من طرف أساتذة مختصين، مضيفا أن هذا المهرجان، و في طبعته الأولى سيكون إفتراضيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا للجائحة التي سادت العالم، وكذلك من أجل التحدي لعدم توقف مثل هذه التظاهرات الثقافية، لتفعيل دور الجهات والمؤسسات، والمحافظة على إحياء التراث العربي، وتشجيع فئة الشباب، من أجل توثيق مواضيع “التراث” و تجسيدها، في أفلام وثائقية، ومشاريع تخرج من الجامعات و الكليات، في هذا الاختصاص إلى أن يكون على ارض الواقع مستقبلا”، أما نتائج المهرجان سيعلن عنها يوم 20 ديسمبر 2020.

وجاءت قائمة الافلام المشاركة كالتالي:

-الجمار للمخرج أحمد توفيق، مصر.

-حكاية زمان للمخرجة مريم جزايرلي، مصر.

-غزل البنات للمخرج صفاء عاشور، ومحمود مكرم ، مصر.

-فطناس مصر للمخرج أحمد توفيق، مصر.

-صنع في مكة للمخرج عمرو منير، مصر.

-الرصد كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 اكتوبر، مصر.

-وادي الحيتان كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 اكتوبر، مصر.

– أنامل الطين للمخرج هشام رماضني، الجزائر.

-فرسان البارود للمخرج كريم بوشطاطة، الجزائر.

-البرنوس البوسعادي للمخرج سعودي عامر،الجزائر.

-الشدة التلمسانية للمخرج بن دحمان جمال، الجزائر.

-زربية غرداية للمخرج عماد هلالي، الجزائر.

-روح السماوة للمخرج هادي ماهود، العراق.

-أجنحة الروح للمخرج قاسم عبد، العراق.

-الكناوى ساجر النار للمخرج محمد توفيق، العراق.

-أثواب لونتها الشمس تليفزيون فلسطين، فلسطين.

-العروق للمخرج رائد شراب، فلسطين.

-تفاخسيت للمخرج محمد مخلوف جوعو، تونس.

-أرض للمخرج محمد ثابت، تونس.

-جامع الزيتونة للمخرجة لمياء بن محمد، تونس.

-فنون الخليفة للمخرج جمال باكير، الأردن.

– لوح الدليك للمخرجة عيدة يوبا، المغرب.

– محمد عبد الهادي و رحلة الأمل للمخرج فرج الشطشاط، ليبيا.(وال الرباط) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال