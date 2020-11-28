الخارجية الروسية: مباحثات بوغدانوف في إيطاليا تركزت على حل الأزمة الليبية

موسكو 28 نوفمبر 2020 (وال) – بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية حل الصراع والوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا.

جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن المحادثات بين الجانبين تركزت على حل الأزمة الليبيى، فيما جرى تأكيد أهمية زيادة تنسيق جهود روسيا وإيطاليا والدول الأخرى المعنية من أجل تسهيل سلام دائم في ليبيا، بحسب البيان. (وال – موسكو) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال