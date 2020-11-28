بوريطة: مجلس النواب الليبي لم يجتمع بهذا العدد وهذه الأغلبية طوال عدة سنوات

الرباط 28 نوفمبر 2020 (وال) – قال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، إن مشاركة 123 نائبا، في اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية، يعد نجاحًا واضحًا، حيث لم يلتئم اجتماع المجلس بهذا العدد وهذه الأغلبية طوال عدة سنوات، إضافة إلى سريان روح من الإيجابية والوعي بأهمية دور المجلس لمواكبة هذه المرحلة المهمة الدقيقة التي يمر منها المسار السياسي.

وهنأ بوريطة، في كلمة له في اختتام اللقاء، المشاركين على ما اعتبرها المخرجات المهمة، إضافة إلى الاتفاق على انعقاد الجلسة القادمة للمجلس فوق الأرض الليبية، والتي ستكون نقطة تحول كبيرة في المسار السياسي، مؤكدا أن ليبيا والمجتمع الدولي بانتظار مجلس نواب ليبي ملتئم يكون على قدر المسؤولية، وتنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين.

وأعرب عن أمله أن تكون لقاءات طنجة التشاورية نقطة انطلاق نحو مجلس نواب يلعب دوره كاملا وهو دور مهم في مجال التعيين والتشريع والمراقبة، معتبرا أن لقاء طنجة فاق المتوقع منه حيث كان يؤمل أن يذيب الجلد بين النواب ولكنه خلق حالة من التواصل والحرارة في اللقاء وأنه سيكون له ما بعده. (وال – الرباط) س س

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