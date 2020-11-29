ليبيا نيوز

البرلمان الأوروبي: تركيا ستواصل سلوكها العدواني في المتوسط حال عدم فرض عقوبات عليها

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بروكسل 29 نوفمبر 2020 (وال) – أكد نائب رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي ديميتريوس باباديموليس، على ضرورة أن يوافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا بحلول نهاية العام من أجل منع تركيا من تعريض السلام الإقليمي لمزيد من الضرر.

وطالب باباديموليس، في تصريحات نقلتها صحيفة “republic world”،  الاتحاد الأوروبي بضرورة الموافقة على فرض عقوبات على تركيا بحلول نهاية عام 2020م من أجل منع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تعريض السلام الإقليمي للخطر.

وقال إنه من “المرجح للغاية” أن تواصل تركيا سلوكها العدواني في البحر المتوسط إذا لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات خلال قمته المقبلة، مُناشدًا أعضاء البرلمان الأوروبي، فرض عقوبات نهائية وعدم مجرد الحديث عنها في الأروقة. (وال – بروكسل) س س

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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