اختراق جديد لاتفاق جنيف.. الدفاع التركية تعلن تدريب 2301 عنصر من ميليشيات الوفاق في 5 مراكز تدريبية

أنثرة 29 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع التركية أن “قواتها متواجدة في ليبيا بناء على دعوة واتفاقية تعاون أمني وعسكري مع حكومة الصخيرات المرفوضة، ويتضمن التواجد تقديم التدريب العسكري، والمساعدة في نزع الألغام، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والمساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري”، حسب قولها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه “في نطاق الدعم التدريبي المقدم لميليشيات الوفاق للوصول إلى المعايير الدولية، تم تدريب 2301 من عناصر الميليشيات، ويستمر تدريب 264 آخرين”، حسب قولها.

وفيما يخص بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط، ذكرت أن “تركيا تواصل أنشطة الاستكشاف على جرفها القاري بناءً على الحقوق المشروعة الناشئة عن القانون الدولي”، بحسب زعمها. (وال – أنقرة) س س

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