اللواء أحمد المسماري ينشر وثائق وأسلحة للإرهابيين تم القبض عليهم في عملية أوباري

بنغازي 30 نوفمبر 2020 (وال) – كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، عن وثائق ومستندات شخصية للعناصر الإرهابية من الجنسيات الجزائرية التي تم القبض عليها في العملية النوعية التي قامت بها وحدات من اللواء طارق بن زياد المعزز والكتيبة 116في مدينة أوباري.

ونشر اللواء أحمد المسماري – عبر موقعه الرسمي في فيسبوك – صور للأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي كانت بحوزة الجماعات الإرهابية، عقب عملية نوعية قامت بها الوحدات العسكرية في مدينة أوباري بالجنوب الغربي، والتي اسفرت عن القبض على عدد من القيادات الإرهابية. (وال- بنغازي) ر ت

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