ليبيا نيوز

الملف الليبي على طاولة بوغدانوف وسفير السعودية في موسكو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

موسكو 30 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبد الرحمن الأحمد بناء على طلبه.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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