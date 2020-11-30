الملف الليبي على طاولة بوغدانوف وسفير السعودية في موسكو

موسكو 30 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبد الرحمن الأحمد بناء على طلبه.

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