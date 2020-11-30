لبنان تعيد فتح البلاد بعد إغلاق دام أسبوعين للحد من تفشي كورونا

أعادت السلطات اللبنانية فتح البلاد صباح اليوم الإثنين، بعد إغلاق عام دام أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد فتحت غالبية المؤسسات الرسمية والخاصة أبوابها مع استمرار قرار منع التجول ليلا.

هذا وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح له، إنه لا عودة إلى الحياة الطبيعية، بل هناك عودة تدريجية ومسؤولة، خصوصا وأن أي دولة لا تستطيع تأمين حيز من الأمن الصحي المطلوب دون الثلاثي الآمن غير التعجيزي؛ أي الكمامة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي، مضيفا أن هذا الثلاثي لا يتوافر إلا بالتزام جدي من المواطنين.

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