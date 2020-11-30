ليبيا نيوز

بريطانيا: نشيد بالتقدم الناجم عن عمل اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

لندن 30 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا، أن “المملكة المتحدة ‏تشرفت بكونها رئيس مشارك لمجموعة العمل الأمنية في شهر نوفمبر مع بعثة الأمم المتحدة، والتي تأتي في هذه المرحلة الحيوية في عملية السلام الليبية”.

وأضافت السفارة البريطانية في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الإثنين، في بيان،  أن بريطانيا يسرت “أول اجتماع بين المجموعة واللجنة العسكرية المشتركة وحددنا، مع المجموعة، سبل دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكد البيان، أن “المملكة المتحدة تشيد التقدم المهم الناجم عن عمل اللجنة العسكرية المشتركة”، مردفة أنه “يجب أن تلتزم كل الدول الأعضاء في عملية برلين بالالتزامات التي وقعت عليها، من أجل السعي وراء المزيد من التقدم”. (وال – لندن) س س

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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