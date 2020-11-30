 مصر تكشف عن أحدث الأسلحة  الحربية المصنعة محليا

القاهرة 30 نوفمبر 2020 (وال) -كشف رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي في مصر اللواء رفيق رزق عبده، عن أحدث الأسلحة التي ينتجها المصنع، والتي تتضمن مجموعة من المدرعات المتطورة.

وقال اللواء رفيق رزق عبده في حوار مع المجموعة 73 مؤرخين، إن النسخة المصرية من الدبابة “M1A1” الأمريكية التي تصنع في مصر، أفضل من النسخ الأسترالية والمغربية المطورة حاليا، مشيرا إلى أن المدرعات “ST-100″ و”ST-500” مصرية الصنع تم اختبارها في الإمارات والسعودية بنجاح.

ونوه بأنه يتم حاليا التجهيز لإنتاج العربة المدرعة “سينا 200″، مؤكدا أن مصنع الدبابات المصري جاهز لإنتاج دبابة مصرية 100% وأن الخبرات المكتسبة من إنتاج الدبابة “أبرامز M1A1” الأمريكية أعطت السواعد والعقول المصرية الخبرة الكافية لإنتاج دبابة مصرية.(وال القاهرة) س خ.

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