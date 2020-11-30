  عودة  قريبة للرئيس الجزائري تبون بعد رحلة علاج في ألمانيا 

الجزائر 30 نوفمبر 2020 (وال) -أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غادر المستشفى في ألمانيا، وبأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أنه “امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل الرئيس تبون ما تبقى من فترة النقاهة، بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة”.

وكان قدأعلن مطلع شهر نوفمبر الجاري، عن إصابة تبون بفيروس كورونا، وأنه نقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.(وال الجزائر) س خ.

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