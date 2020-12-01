إيتاميل رادار: 3 طائرات عسكرية تركية تحط في ليبيا.. ورابعة أمريكية تراقب

طرابلس 01 ديسمبر 2020 (وال) – في الوقت الذي يتواصل فيه الجسر الجوي التركي عبر طائرات عسكرية، إلى ليبيا صباح اليوم الثلاثاء، ظهر ضيف آخر في المنطقة، وهو عبارة عن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأكد موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي، أن طائرتين تابعتين للقوات الجوية التركية من طراز A400M (رقم 17-0078 و 18-0093 – إشارة الاتصال TUAF219 / 220)، قد غادرتا، صباح اليوم الثلاثاء، القاعدة الجوية في مدينة قونية التركية في اتجاههما إلى ليبيا وطائرة ثالثة من طراز A400M (رقم 18-0094 – إشارة الاتصال TUAF221) غادرت مطار أزمير إلى نفس الوجهة.

وهبطت الطائرة الأولى في قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس حوالي الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وقبالة سواحل ليبيا، وفي وقت متزامن، جابت طائرة بوينج من طراز RC-135U تابعة للقوات الجوية الأمريكية (رقم 14849-64 – إشارة الاتصال LARD53) المنطقة. (وال – طرابلس) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال