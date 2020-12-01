الجيش المصري يعلن انطلاق مناورات “ميدوزا-10” في البحر المتوسط

القاهرة 1 ديسمبر 2020 (وال) -أعلنت القوات المسلحة المصرية، تنفيذ مناورات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط، بمشاركة قبرص واليونان وفرنسا والإمارات، بحسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، أن فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك “ميدوزا -10” والذي سيستمر لعدة أيام، انطلقت بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط.

ويشارك في التدريب عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا، بصفة مراقب.

ويشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها؛ قيام القوات المشاركة بأعمال التخطيط، وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات المشتركة، وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة.( وال القاهرة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال