سيريني: بناء السلام في ليبيا مهم لتحقيق الاستقرار بمنطقة المتوسط ​​بأسرها

روما 02 ديسمبر 2020 (وال) – أوضحت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني، إن سلطات بلادها على قناعة بأن الأولوية في معالجة الأزمات في منطقة البحر الأبيض المتوسط هي تعزيز الحوار والبحث عن حلول سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشارت بحسب وكالة “أكي” الإيطالية، خلال كلمتها الافتتاحية في أعمال جلسة حول “إعادة التفكير في مفهوم الأمن: نهج مشترك لأمن البحر الالبض المتوسط”، خلال منتدى حوارات البحر المتوسط، أمس الثلاثاء، إلى أن الأزمة الليبية تلخص كل هذا.

وأضافت: أن “بناء السلام في ليبيا مهم لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط ​​بأسرها، والنهج المشترك من طرف المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد لدعم الجهود الليبية من أجل إحلال السلام”.

وأكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يعد خطوة إيجابية للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، والسماح باستئناف إنتاج النفط وصادراته وإعادة بناء الثقة بين الليبيين. (وال – روما) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال