أمين حلف الناتو يعلن استعداده لتدعيم الآلية الخاصة بتجنب الصدام بين اليونان وتركيا

بروكسل 02 ديسمبر 2020 (وال) – تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرع بالعمل على تدعيم الالية الخاصة بتجنب الصدام بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط.

وكان يانس ستولتنبرع يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل بعد انتهاء أعمال اليوم الأول من الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الالية التي وضعها ناتو للمساهمة في خفض التصعيد تبدو فعالة حتى الآن، فهي ساهمت في منع العديد من الحوادث في المتوسط وأيضاً في إلغاء بعض التدريبات التي كانت مقررة من قبل الطرفين المعنيين.

وشدد ستولتنبرغ على رغبته العمل لتكثيف المباحثات التقنية التي تجري بين الطرفين اليوناني والتركي داخل مقر الحلف، حيث “نريد اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة ولكن الأمر يعتمد على الإرادة السياسية لدى الطرفين”، وفق كلامه.

ونبه إلى أن آلية تجنب الصدام معنية بخفض التصعيد الحالي بين أثينا وأنقرة وليس بحل المشاكل الأكثر عمقاً بينهما.

وكان وزراء خارجية الحلف قرروا خلال اجتماعهم اليوم الإبقاء على بعثتهم في أفغانستان حالياً حتى شهر فبراير القادم، ليتمكن وزراء دفاعهم من اتخاذ قرار بالاستمرار أو الانسحاب حسب تطورات المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

كما ناقش رؤساء دبلوماسية دول الحلف كذلك مواضيع تتعلق بالعلاقة مع كل من روسيا والصين ومستقبل الحلف في افق 2030. (وال – بروكسل) س س

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