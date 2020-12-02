ليبيا نيوز

دي مايو: لم يتم ابتزازنا في قضية الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 02 ديسمبر 2020 (وال) – أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن بلاده لم تتعرض لـ «الابتزاز» من جانب السلطات في شرق ليبيا بشأن قضية الصيادين الصقليين المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي منذ مطلع سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية”.

وقال دي مايو في مقابلة متلفزة حسبما نقلت وكالة  آكي الإيطالية، إن  “إيطاليا ليست تحت الابتزاز على الإطلاق، لكن المفاوضات تستغرق وقتا ونعمل ليل نهار لإعادتهم إلى الوطن”. (وال – روما) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك