رئيس مجلس الأمن يبحث نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

واشنطن 02 ديسمبر 2020 (وال) – انتقد رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، تأخر تعيين مبعوث الأمم المتحدة للسلام في ليبيا الذي قال إنه تأخر كثيرًا، بالإضافة لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في الدولة التي مزقتها الحرب.

وحث جيري ماتجيلا، في إفادة بمناسبة تولي جنوب إفريقيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر، نقلتها صحيفة “thenationalnews” الأمريكية، الأمم المتحدة على كسر الجمود المستمر منذ شهور وتعيين نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا جديدًا للسلام في ليبيا ليحل محل غسان سلامة، الذي استقال في مارس الماضي بسبب الإجهاد، قائلاً: “يمكن للأمين العام أنطونيو غوتيريش المضي قدمًا وتعيين من يعينه، والأفارقة سيلتزمون”.

وأعرب رئيس مجلس الأمن الدولي، عن إحباطه من رفض مرشحين إفريقيين، لكنه أشار إلى أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا سيكون له نائب إفريقي وسيتشاور على نطاق واسع مع الاتحاد الإفريقي.

وبحسب الصحيفة، ناقش ماتجيلا، احتمال نشر قوات تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي وصفها بـ”الهشة” وتدفق الأسلحة الأجنبية إلى ليبيا، على الرغم من أن الاقتراح قوبل بشكوك من بعض قادة الجيش الليبي”، على حد قوله.

وقال ماتجيلا: “نأمل خلال فترة رئاستنا، أن يتم العثور على حل بشأن مراقبة قوية لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في ليبيا، بما في ذلك التحقق من مغادرة المرتزقة الأجانب ليبيا”. (وال – واشنطن) س س

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