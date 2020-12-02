حكومة الوفاق غير الدستورية توقع اتفاقية مع الجارة إيطاليا لتدريس اللغة الإيطالية في المرحلة الثانوية

طرابلس 02 ديسمبر 2020 (وال)- أعلنت حكومة الوفاق غير الدستورية عن توقيع اتفاقية مع الجارة إيطاليا لتدريس اللغة الإيطالية في المرحلة الثانوية.

هذا وقد وقع وزير التعليم في حكومة السراج وعضو مجلس الرئاسي غير الدستوري الإخواني عماري زايد ظهر الأربعاء، مذكرة تفاهم مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا ولتر دي مارتينو، لدعم وترسيخ التعاون في مجال التعليم مع الجمهورية الإيطالية.

وقالت حكومة الوفاق غير الدستوري – في بيان – إن المذكرة تضمنت تشجيع تعلـّم اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي، كلغة اختيارية بهدف زيادة المعرفة المتبادلة وتنمية التفاهم بين الشعبين والحكومتين، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية، وبالإشارة إلى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين البلدين، الموقعة في بنغازي بتاريخ 30 أغسطس 2008″. (وال- طرابلس) ر ت

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