وليامز: الآن في ليبيا 10 قواعد عسكرية تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية وتواجد 20 ألف مرتزق انتهاك مروّع للسيادة الليبية

تونس 02 ديسمبر 2020 (وال)- حذرت المبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز المشاركين في الحوار السياسي بتونس من التقاعس والعرقلة، وأن الوقت ليس في صالحهم.

وقالت – في كلمة افتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي – إن في جميع أنحاء ليبيا توجد الآن 10 قواعد عسكرية، وليس في منطقة بعينها، وأن هذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية.

وأشارت وليامز إلى وجود 20.000 من القوات الأجنبية والمرتزقة الآن على الأراضي الليبية، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية، وقد يرى الليبيين أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون بلادهم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة.

وأضافت وليامز أن هؤلاء القوات الأجنبية والمرتزقة يتسببون في تدفق السلاح إلى ليبيا، وأن ليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، فوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا ليست لمصلحة الشعب الليبي، بل هم في ليبيا لمصلحتهم قائلة : “ديروا بالكم، ليبيا تمر بأزمة خطيرة بشأن ما يتعلق بالوجود الأجنبي”. (وال- تونس) ر ت

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