وليامز تحذر من انتشار وباء الفساد وإصرار الطبقة الفاسدين على البقاء في السلطة وتفاقم أزمة كورونا

تونس 02 ديسمبر 2020 (وال)- حذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأربعاء، من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، متوقعة في غضون شهر يناير المقبل أن نحو 1.3 مليون ليبي سيكونون بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وقالت وليامز – في كلمة افتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي؛ إن هناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي، وعودة أزمة السيولة بالكامل، ونقص في السيولة النقدية المتداولة، وهناك أزمة شبكة كهرباء رهيبة الآن.

وأشارت وليامز إلى انتشار الفساد والتي وصفته بالفظيع، وسوء الإدارة في جميع أنحاء البلاد، فليبيا تُعاني وباء الفساد ومن الطبقة الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة، إلى جانب مُعاناة من تفاقم أزمة جائحة كورونا، فالآن في ليبيا حوالي 94000 حالة إصابة بالفيروس، وهي تقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصًا رهيبًا في اختبارات الفيروس في البلاد. (وال- تونس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال