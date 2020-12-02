أسعار النفط ترتفع وسط ترقب السوق اتفاق الإنتاج

واشنطن 2 ديسمبر 2020 (وال) -ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بينما تترقب السوق اتفاقا من المنتجين، ويتوقع متعاملون عديدون أن يتضمن استمرار كبح الإمدادات، بينما أعطت موافقة بريطانيا على لقاح للوقاية من كوفيد-19 أملا جديدا في تعافي الطلب، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وكانت الأسعار تقوضت في وقت سابق بزيادة مفاجئة، في مخزونات النفط بالولايات المتحدة وحالة عدم التيقن التي أشاعها تأجيل أوبك وحلفائها، اجتماعا رسميا للبت في زيادة الإنتاج من يناير يومين.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 47.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.8 بالمئة مسجلا 44.91 دولار.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته “رويترز” كانت لانخفاض 2.4 مليون برميل.

وأرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار مجموعة أوبك+، المحادثات بخصوص سياسة الإنتاج في العام القادم إلى يوم الخميس من يوم الثلاثاء، بحسب مصادر.

وطبقت المجموعة هذا العام تخفيضات إنتاج بلغت 7.7 مليون برميل يوميا، في ظل تأثر الطلب على الوقود بجائحة فيروس كورونا.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد تلك التخفيضات، إلى الربع الأول من 2021 ، وسط طفرات في إصابات كوفيد-19، لكن الإمارات قالت هذا الأسبوع إنه رغم إمكانية أن تدعم التمديد، فستجد صعوبة في مواصلة تخفيضات الإنتاج العميقة ذاتها خلال 2021.(وال واشنطن) س خ.

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